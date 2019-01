Venere e altri disastri al Teatro Lo Spazio

Il 16 e il 17 gennaio il palcoscenico del Teatro Lo Spazio accoglie lo spettacolo “VENERE E ALTRI DISASTRI” di e con Duska Bisconti.

Protagonista è Venere, dea del desiderio, la quale porta in scena, nelle sembianze di Duska Bisconti, i miti che la riguardano e i fatti che ci riguardano nel 2019: li offre all’intelligenza e all’ironia degli spettatori, sostenendo che i miti servono per capire se si è rotto l’amore o solo scheggiato.

“Io intanto, me medesima, mi sono messa i fiori in testa e sulle braccia così ci credo ancora che la situazione è grave ma non è seria”- annota l’interprete e autrice. “Che ognuno di noi è un animale zodiacale e non c’è scampo.

Che tutti noi segni zodiacali siamo incastrati nel nostro mito e non lo sappiamo che potremmo persino diventare umani!

Che Venere è qui nelle sembianze di Duska Bisconti per non dare nell’occhio e aggiustare il suo giocattolo chiamato amore.

E dirci che il 2019 è un anno. Ricco di testosterone, stupratori fantasiosi e partiti che crollano? Misero? Agitato per i soldi che scappano dal conto online e pure gli amanti? Bigotto o bassotto?Io comunque mi metto i fiori in testa e aspetto che passi pure il 2019!

p.s. ce ne sono anche per gli spettatori.”



“Duska è una Venere dall’ inesauribile carica energetica, il mito in chiave ironica, irresistibile nella caratterizzazione delle divinità dell’ Olimpo”

“Uno spettacolo piccolo che però crea la magia: l’osmosi tra attore e pubblico.”

( CLARA SURRO recensione del 19-9-’18)

