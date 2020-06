Il venerdì cubano al Parco dell'antico acquedotto

Venerdì 5 Giugno parte la stagione estiva del Parco dell' Antico Acquedotto. Nella splendida location che ha come panorama l'antico acquedotto romano ed il verde della campagna laziale in collaborazione con il Ristoagriturismo Pappa e Ciccia ogni venerdì della settimana sarà possibile gustare i piatti tipici della cucina cubana.

Dagli antipasti di yuca frita a la cubana, passando per los frijoles negros vivremo un'esperienza gastronomica coloratissima e tipica dell'isola di Cuba.

Compatibilmente con le condizioni climatiche le cene si svolgeranno all'aperto nell'area esterna debitamente adibita con gazebi e sedute opportunamente distanziate e sanificate.

Ad accompagnare dal vivo la degustazione saranno i maestri Raul e Luisito con le loro sonorità latine. Seguirà dj set per tutta la durata della serata.

Sarà consentito l'ingresso solo ai clienti muniti di mascherina e saranno prese in considerazione tutte le norme igienico-sanitarie come da disposizioni ministeriali.



Prenotazione obbligatoria al 380 4340908

Pappa e Ciccia Ristoagriturismo.

Via Appia Nuova,1280-Roma ( altezza Capannelle)