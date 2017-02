Venerdi 24 febbraio Speed Date a Roma da Angeli Rock La serata Speed Date si svolgerà presso il locale: ANGELI ROCK Via Ostiense 193 b/c (San Paolo/Garbatella) Sito organizzazione: www.speeddatearoma.it Info e prenotazioni: 0686708250 - 3388741263 Venerdi 24 febbraio 2017 siete tutti invitati allo speed date organizzato presso il locale ANGELI ROCK, il locale situato di fronte alla storica e importantissima Basilica di San Paolo fuori le mura e affacciato sui giardini del Parco Schuster Il gioco dello speed date, che inizia dopo aver fatto aperitivo con buffet e drink, consiste nel conoscere reciprocamente tutti i partecipanti con una durata del singolo colloquio di circa 3/4 minuti. Ogni partecipante avrà un numerino identificativo ed una scheda, sulla quale riporterà, qualora ci fosse stata, la propria gratitudine nei confronti della persona con la quale ha colloquiato. A fine gioco saranno riconsegnate le schede e dopo pochi giorni arriveranno per mail i risultati ed i contatti delle persone che hanno dato gradimento reciproco. Molto semplice e molto divertente, non si puo' mancare assolutamente! ANGELI ROCK Via Ostiense 193 b/c (San Paolo/Garbatella) Sito organizzazione: www.speeddatearoma.it Info e prenotazioni: 0686708250 - 3388741263