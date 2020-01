Vena e gli On The Radio in concerto al Quid

Giovedì 16 gennaio, Vena e gli On The Radio si alterneranno sul palco del Quid di Roma (Via Assisi, 117 – ore 21.00 – ingresso gratuito) per la rubrica di musica originale “Quid Live Studio”.



La prima puntata del 2020 della rassegna di musica inedita “Quid Live Studio” inizia con un doppio appuntamento che vede salire sul palco il giovane rapper romano Vena, giovane artista che riesce a mescolare sonorita’ soul, funky, R&B e jazz nel moderno hip-hop. L’uso di melodie accattivanti, la voce versatile e i testi dalle rime mai scontate, sono le sue caratteristiche principali.



Attualmente impegnato nella registrazione del suo primo album seguito artisticamennte da Danilo Cherni, professionista noto nella scena nazionale per aver prodotto Artisti come Antonello Venditti.



Il secondo tempo della serata è invece scandito dal pop-rock degli On The Radio e dal loro sound mai scontato che a volte strizza l’occhio alla psichedelia. In scaletta tutti i brani che faranno parte della loro prima fatica discografica di prossima uscita.



La line-up è formata da Fulvio Murru (chitarra e voce), Gianni Boe (batteria), Gian Luca De Marco (basso) e Maurizio Manini (voce).