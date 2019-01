VELIA LALLI LIVE

PARIOLI THEATRE CLUB

17 GENNAIO 2019





Torna in scena la Stand Up Comedy al Parioli Theatre Club. Il 17 gennaio sale sul palco la prima stand up comedian italiana: Velia Lalli. Nel suo quinto monologo dal titolo Una donna senza qualità, la comedian, volto noto di Rai2 grazie alla trasmissione Sbandati, prova a chiudere il cerchio, dopo aver fatto bilanci ad ogni Capodanno, ogni anno dopo le ferie estive, al passaggio di ogni decade, e persino in ogni suo monologo. Si rifugia ancora una volta nella risata per accettare tutti i fallimenti delle sue ambizioni. E se alcune possono sembrare stravaganti, come scoprire di non aver raggiunto nemmeno fino in fondo lo status di gattara, tutto il resto è l’analisi lucida delle nostre ambizioni indotte più comuni.

Non è più una ragazzina, non è madre, non è abbastanza gattara, non è abbastanza fashion, non è abbastanza gnocca, non è abbastanza femminista. E non è neanche abbastanza famosa.

Con un attacco aperto alla comicità femminile nazionale, Velia dichiara di essere una nicchia, dove la donna ha come arma una grassa risata, libera e consapevole, che non passa attraverso la critica trita del maschio. Nel momento in cui si parla tanto di donne, lei le vuole armate dell’arma più potente che conosce: la goliardia. Fornendo un prontuario di battute sferzanti da appuntarsi e utilizzare in caso di “necessità”



Una donna senza qualità

di e con Velia Lalli

foto Carlo Mogiani



Parioli Theatre Club

via Giosuè Borsi 20

17 Gennaio 2019

Ingresso ore 20:00 Spettacolo ore 21.30

Info e prenotazioni: 333 99 51 643 dal martedì al sabato dalle 16:00 alle 20:00

prenotazioni@pariolitheatreclub.it

Biglietti: Possibilità di cenare durante lo spettacolo

Posto a sedere in platea: 15€ -

Posto a sedere in galleria: 10€

www.pariolitheatreclub.it