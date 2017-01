Veggie Planet a Roma: l'evento 100% vegetariano e vegan

Veggie Planet approda per la prima volta in Italia, a Roma. Dal 10 al 12 febbraio 2017, presso lo Spazio Eventi Tirso, potrete assaggiare specialità culinarie preparate dai migliori cuochi internazionali e provare tutti i nuovi prodotti per una cucina al 100% vegetale.

Si potrà inoltre trovare anche tutto il meglio della moda e dei cosmetici naturali ed equo-solidali e molte altre interessanti novità locali e a km 0

Programma Veggie Planet (Highlights)

-Venerdì 10/02 ore 15: il Dott. Alessandro Riccuti e la Dott.ssa Annalisa Di Mauro di Animal Law APS terranno una conferenza dal titolo: “Da oggetti a esseri senzienti: l’evoluzione del nostro rapporto con gli animali”

-Venerdì 10/02 ore 17: Massimo Leopardi di Veggie Channel ci mostrerà dei video della sua personale "sfida" sportiva

-Sabato 11/02 ore 12: cooking show con Silvia Cappellazzo

-Sabato 11/02 ore 14: cooking show con Giuseppe Tortorella di Funny Veg Academy

-Domenica 12/02 ore 12: il Dott. Mario Berveglieri parlerà del progetto Rete Famiglia Veg

-Domenica 12/02 ore 15: Tritacarne di Giulia Innocenzi con la stessa autrice