VegAmiamo, Vegan summer fest 2019

Torna il festival VegAmiamo, questa volta in versione estiva. Due giornate in una splendida tenuta di 8.000mq alle porte di Roma, in cui si alterneranno show cooking, conferenze, lezioni di yoga gratuite e spettacoli. Vi sarà inoltre un'area olistica per trattamenti e massaggi, mercatino con stand di artigianato ed enogastronomici e associazioni.

Saranno presenti ben 3 food truck 100% vegan. L'ingresso è gratuito.

Appuntamento il 22 e il 23 Giugno a Formello - apertura ore 11.00, chiusura ore 23.00.