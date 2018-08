"Vedi Napoli e poi Roma" ai giardini di Castel Sant'Angelo

Il 18 agosto alle 21.45 a Letture d'Estate la musica partenopea e quella romana si incrociano nei viali dei Giardini di Castel sant'Angelo cpn " Vedi Napoli e poi … Roma. La canzone napoletana incontra la canzone romana."

Canzoni, versi, immagini e ricordi in un viaggio leggero e suggestivo che lega e mescola la cultura napoletana con quella romana. Come in un buffet di assaggi prelibati, i suoni di Napoli e Roma si uniscono nei temi e nei colori, con le voci e i racconti della nostra memoria collettiva. Bellezza, emozioni e ironia in musica e parole.

Con Franco Castiglia, Emanuela Loffredo, Raffaella Misiti - voci Pino Perris - pianoforte Maurizio Pica - chitarra Annalisa Baldi - chitarra

Lucio Villani - contrabbasso, voce con la partecipazione di Alessandra Casale

