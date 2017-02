Vecchie Storie di Carnevale alla Sapienza

"Vecchie storie di Carnevale" - IV edizione Concerto di Carnevale alla Sapienza Sabato 25 febbraio 2017, ore 17.00 Aula magna - palazzo del Rettorato Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma INGRESSO LIBERO E PARCHEGGIO GRATUITO Sabato 25 febbraio alle ore 17.00, presso l'Aula magna del Rettorato della Sapienza, tutte le formazioni del progetto MuSa - Musica Sapienza parteciperanno alla manifestazione "Vecchie storie di Carnevale", giunta quest'anno alla quarta edizione, con un programma vivace e coinvolgente, evento rivolto alla comunità universitaria e cittadina. MuSa Classica presenterà la suite Ma Mére l'oye del compositore francese Maurice Ravel; l'orchestra EtnoMuSa racconterà il Carnevale con musiche e canti della tradizione italiana e internazionale; MuSa Coro eseguirà brani del Carnevale rinascimentale con una selezione di raffinate e divertenti composizioni polifoniche dell'epoca; la Big Band di MuSa Jazz proporrà un omaggio jazzistico con musiche tratte da famosi cartoni animati. Chiuderà MuSa Blues, con il Carnevale della Rio De Janeiro del primo Novecento, le marchinhas, "marcette". L'evento ha ricevuto il patrocinio dell'Ambasciata del Brasile in Italia. I bambini sono invitati a partecipare mascherati. Si ricorda che non è consentito l'uso di coriandoli in Aula magna. Info: Settore Eventi celebrativi e culturali Area Supporto Strategico e Comunicazione Sapienza Università di Roma T. 06 49910656 musica.sapienza@uniroma1.it