Vasco VS Liga - RockSottoAssedio e Fuori Tempo in Concerto al CrossRoads

Sabato 7 aprile sul palco del CrossRoads Live Club si scatena una vera e propria Tribute War musicale tra i miti del rock italiano: Vasco e Ligabue.

RockSottoAssedio per il rocker di Zocca e i Terzo Tempo - Tributo a Ligabue per il cantautore di Correggio.

Da "le canzoni son come i fiori" a un "ci vediamo da Mario prima o poi", da un "ti mostrerai, piccola stella senza cielo" al "ma te ti sento dentro come un pugno" ci sarà da cantare a squarciagola per tutta la notte.