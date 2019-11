"Vado al (Circo) Massimo": Vasco Rossi conferma il live 2020 a Roma

Inarrestabile Blasco. Vasco Rossi a 67 anni, con un singolo appena pubblicato e un tour appena archiviato, è già pronto per una nuova incredibile avventura. Nel 2020 - l'annuncio è ufficiale - la rockstar di Zocca sarà protagonista di diversi festival rock in giro per l'Italia.

Il cantautore ha confermato la sua presenza al Firenze Rocks, all'Autodromo di Imola e, da poco, ha ufficializzato anche il concerto al Circo Massimo di Roma. Dopo le indiscrezioni pubblicate da Il Messaggero giorni fa, infatti, è stato lo stesso Vasco, con un Instagram Stories, a confermare il grande evento: "Sono stato invitato al Roma Rock Festival. Vado al ... Massimo", sono le parole che la rockstar ha condiviso, per l'immensa gioia dei fan.

Vasco Rossi al Circo Massimo nel 2020

Il Circo Massimo, che ha ospitato star di fama internazionale come i Rolling Stones, Bruce Springsteen e Roger Waters e che la scorsa estate si è riempito per il concerto dei Thegiornalisti, sarà tutto per Vasco. Un periodo d'oro per il cantautore di Zocca che lo scorso 25 ottobre ha pubblicato il nuovo singolo 'Se ti potessi dire', che i prossimi 25-26 e 27 novembre sarà eccezionalmente al cinema con il film del Vasco Non Stop Live, che la scorsa estate ha fatto il tutto esaurito nei concerti di Lignano, Milano e Cagliari.

Non si conoscono ancora le date delle tappe romane di Vasco, sappiamo solo che per vedere Vasco Rossi al Circo Massimo dovremmo attendere la prossima estate e che sarà un evento indimenticabile.