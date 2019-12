Varietèventuali al Teatro Tor Bella Monaca

regia Maria Cristina Gionta

con Stefano Centore, Alessia di Fusco, Annamaria Fittipaldi, Giuseppe Abramo

Compagnia Tocca Lavorare



Varietéventuali è un excursus nella storia del Varietà italiano. Il pubblico assisterà ad un vero e proprio viaggio che riporterà alla luce quella comicità sempre attuale e mai volgare. Sketches e scene direttamente dagli anni ’60 e ’70. Dal “Sarchiapone” interpretato da Walter Chiari e Carlo Campanini ad “Amore e litigi” con Delia Scala e Lando Buzzanca, passando per “Le mogli dei mafiosi” interpretato da Ave Ninchi e Bice Valori e molto altro ancora! Il tutto condito con un corpo di ballo, musica e coreografie originali dell’epoca, canzoni del Quartetto cetra e Armando Trovajoli tratte dalle commedie musicali di Garinei e Giovannini, tutto cantato rigorosamente dal vivo. Risate a perdifiato e momenti di nostalgia per chi quelle scene le ha vissute in prima persona. Una comicità sempre attuale capace di coinvolgere ogni generazione, una comicità che non ha tempo. Sarà uno show interattivo perché gli spettatori saranno coinvolti attivamente, per chi lo vorrà,in balli e canzoni dell’epoca…



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it