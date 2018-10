Previsti oltre 50 produttori di vino naturale provenienti da tutta Italia, Slovenia e Spagna per l’ottava edizione di V.A.N., la fiera dei Vignaioli Artigiani Naturali, che si terrà alla Città dell’Altra Economia di Roma, sabato 10 e domenica 11 novembre 2018 in collaborazione con Oltre Coop Soc.

VAN la fiera dei Vignaioli Artigiani Naturali

Due giorni per conoscere cosa sono i vini naturali, per avvicinarsi al loro mondo e per confrontarsi direttamente con i produttori e le loro peculiarità.

Quelli in degustazione, saranno vini non solo bevuti ma anche raccontati, che porteranno con sé le storie e l’umanità che fanno del vino naturale un incontro di vite e sapienza artigiana.

Vini provenienti da luoghi e territori a volte poco conosciuti, realtà spesso a conduzione familiare, con una grande passione per il proprio lavoro ed un’etica che si traduce nel rispetto dell’ambiente sia in vigna che nella vita di tutti i giorni.

I vini di VAN

I vini esposti a VAN si distinguono per tre caratteristiche: sono vini naturali, di vignaioli e prodotti con lavorazioni artigianali.

Vini genuini ottenuti da uve raccolte manualmente, da agricoltura biologica o biodinamica, unicamente da fermentazioni spontanee e senza aggiunte di alcun additivo o coadiuvante enologico di vinificazione, maturazione e affinamento.

Sono vini sinceri dalle radici ai frutti, per il palato e per il cuore, forti testimoni delle variegate tradizioni vinicole italiane e di un mercato possibile in espansione. La fiera sarà un’occasione per degustare e acquistare vini da tutta Italia, dalla Slovenia e dalla Spagna, direttamente dai produttori.

Le cantine dei Vignaioli Artigiani Naturali

La lista delle cantine partecipanti è ancora in aggiornamento e sarà presto pubblicata on line, in anteprima confermiamo la partecipazione dei seguenti produttori:

ABRUZZO: Colle San Massimo, Caprera, Fiore Podere San Biagio, Ludovico, CAMPANIA: Salvatore Magnoni – Prima la Terra, Terra di Briganti, EMILIA ROMAGNA: Maria Bortolotti, LAZIO: Il Vinco, Cantina Ribelà, Marco Colicchio, Riccardi Reale, Palazzo Tronconi, DS Bio Danilo Scenna, LOMBARDIA:

Tenuta Belvedere, Mario Gatta, PIEMONTE: Daniele Saccoletto, SICILIA: Bruno Ferrara Sardo, Enò-Trio, Gueli, TOSCANA: La Ginestra, Il Casale Giglioli, La Busattina, Fattoria San Vito, Poggio di Cicignano, UMBRIA: La Casa dei Cini, Raìna, Mani di Luna, Fontesecca, VENETO: Siemàn.



La genuinità sarà ricercata anche negli stand di prodotti biologici che accompagneranno la degustazione: formaggi e peperoncini abruzzesi, prodotti da forno e farine lavorate a macina con cereali e grani antichi, prodotti della cucina tradizionale del centro Italia. Confermata anche quest’anno la partecipazione di Gregorio Rotolo (Valle Scannese) con i suoi formaggi abruzzesi.



La fiera sarà aperta sabato 10 novembre dalle 11 alle 20 e domenica 11 novembre dalle 10 alle 19. Quest’anno sarà possibile acquistare anche un biglietto cumulativo per i due giorni.