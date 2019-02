50 vignaioli da Italia, Francia, Spagna, Austria, Germania e Slovenia, oltre 250 vini naturali in degustazione con possibilità di acquisto direttamente dalle mani del produttore.

In crescita di anno in anno, la fiera VAN ha come scopo principale la diffusione della conoscenza dei vini naturali e le scelte ecologiche ed etiche che li contraddistinguono, divulgandone la filosofia di produzione tramite il contatto diretto tra vignaioli, appassionati ed operatori.

VAN. Fiera dei Vignaioli Artigiani Naturali

In un periodo di grande fermento e attenzione verso i vini naturali, la fiera VAN conferma la propria peculiarità proponendo esclusivamente produttori artigianali e naturali selezionati in base ai criteri della carta d'intenti dei Vignaioli Artigiani Naturali: piccole aziende artigiane che garantiscono la cura personale di tutta la filiera di produzione, con vini ottenuti da uve biologiche o biodinamiche, raccolte manualmente, la cui fermentazione è spontanea, con un contenuto in solforosa di max 40mg/l all’imbottigliamento, senza l’aggiunta di alcun additivo o coadiuvante enologico e senza trattamenti fisici invasivi.

Vini da considerare una vera ricchezza, frutto della fermentazione spontanea: momento di trasformazione naturale da mosto a vino, dal lavoro in vigna a quello in cantina, in grado di restituire l'unicità dell'annata e del terroir. L'impegno dei “poeti della terra” è quello di essere espressione del territorio che coltivano, della sua storia, della sua tradizione e cultura vitivinicola, attraverso i loro nettari unici ottenuti senza compromessi nel rispetto della natura.



La fiera è organizzata dall'Associazione VAN Vignaioli Artigiani Naturali in collaborazione con Coop. Sociale Oltre. La lista delle cantine e dei produttori alimentari che saranno presenti alla fiera è in definizione, sarà pubblicata a breve sul sito e la pagina fb dell'Associazione.



La fiera sarà aperta sabato 9 marzo dalle ore 11 alle ore 20 e domenica 10 marzo dalle ore 11 alle ore 19.

Sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso per un giorno a 15 euro oppure per due giorni al prezzo ridotto di 22 euro. L'ingresso è comprensivo di calice, catalogo e degustazioni illimitate.