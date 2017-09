Van Gogh Shadow, dipinti animati a Porta di Roma

Evento da non perdere alla galleria commerciale Porta di Roma. Dal 30 settembre al 29 ottobre, infatti, sarà allestita la mostra d’arte “Van Gogh Shadow”: 10 opere, dalle barche di St Marie, alle camere ad Arles, fino all’autoritratto del genio olandese, che prenderanno vita all’interno di uno schermo attraverso la tecnica del video mapping. Una ricostruzione fedele dei luoghi e dei personaggi raffigurati nei dipinti che verranno animati, ricreando le reali situazioni di luci e ombre date dal sole o dalla natura circostante dei personaggi originali.

Un’esperienza di totale immersione nel dipinto, dove al visitatore sembrerà di rivivere le stesse situazioni vissute dal pittore nel riprodurre quello che aveva davanti agli occhi.

Previste anche visite guidate per le scuole. L’iniziativa, infatti, offre una lettura diversa della produzione di Van Gogh, coinvolgendo anche i più giovani che sono i maggiori fruitori delle moderne tecnologie e strumenti comunicativi innovativi.

La mostra, già ospitata in diversi musei (tra i quali il Van Gogh Museum di Amsterdam), arriva per la prima volta in una galleria commerciale, sarà a ingresso gratuito e rappresenta un piccolo gioiello di animazione e un’occasione per ammirare le opere di Van Gogh, permettendo al visitatore di osservare le opere da un inedito punto di vista.

Queste le 10 opere che potranno essere ammirate all’interno della mostra ideata da Luca Agnani: Il ponte di Langlois; Barche da pesca sulla spiaggia di Saintes-Maries-De-La-Mer; La casa gialla; Natura morta con tavolo da disegno, pipa, cipolle e cera; Sera-l’Orologio (dopo Millet); Veduta di Saintes Maries, Arles; La stanza di Van Gogh ad Arles; Fabbriche a Asnieres visto dal Quai de Clichy; I Girasoli; Autoritratto, 1887.