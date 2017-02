Van Gogh Alive The Experience: Visita Guidata alla Mostra Vivi ancora più intensamente un'esperienza immersiva. Vivere Van Gogh con tutti i sensi, lasciandosi cullare dalle note e dai colori caldi e drammatici di Vincent. Cicero in Rome farà da voce narrante alle immagini e ai suoni, fondendo la storia dell'artista alle emozioni delle sue opere. Sarà un turbinio di emozioni artistiche da vivere perdendosi tra visioni e parole. Solo con Cicero in Rome! ATTENZIONE: La visita guidata a questa mostra ha delle modalità di prenotazione particolari, che comportano anche il versamento di una quota in anticipo per l'acquisto dei biglietti d'ingresso. Leggi alla voce Costi e Prenotazione di seguito. Il raggiungimento del numero minimo di partecipanti è fissato per il 28 FEBBRAIO mentre la scadenza per il pagamento della quota è il 3 MARZO. Dove Palazzo degli Esami (zona Trastevere) (indicazioni specifiche nella mail di notifica) Quando Sabato 11 Marzo dalle 17.00 alle 18.30 ULTIMA DATA! Attenzione: pagamento quota di anticipo da versare come da indicazioni che seguiranno alla prenotazione, entro il 3 Marzo 2017 Costo dell'Evento Visita Guidata e Auricolari per l'ascolto della guida: 12 € + Biglietto d'Ingresso Mostra Speciale Gruppi e prenotazione: 11 € Attenzione: il costo del biglietto è lo stesso per tutti quanti, bambini inclusi. Nel costo del biglietto è inclusa la prenotazione che a sua volta ha un costo. La mostra è gestita da un ente privato. Quota Intera Anticipata Totale: 23 € (12 € + 11 €) Da versare ENTRO IL 3 MARZO seguendo le indicazioni scritte sulla email che riceverai successivamente alla tua prenotazione e al raggiungimento del numero minimo di partecipanti del 28 FEBBRAIO. Numero adesioni Massimo 25, minimo 10 persone Organizzatore Cicero in Rome Associazione Culturale Guida Ufficiale Autorizzata: Dott.ssa Simona Moscadelli Come partecipare Attenzione: vedi anche Costo dell'Evento per la Quota Anticipata - CONSIGLIATO: Compilando il Modulo Online al seguente link http://goo.gl/forms/MXja9XXtWzlVJ9u32 scrivendo la parola chiave VAN GOGH alla voce nome evento. - OPPURE: Scrivendo a simoscad@gmail.com specificando il numero ed i nominativi dei partecipanti, se ci sono minorenni segnalando la loro età ed un numero di cellulare come riferimento. - Solo se NON si possiede una connessione internet: Inviando un sms al numero 3475034600 specificando il numero ed i nominativi dei partecipanti, se ci sono minorenni segnalando la loro età ed un numero di cellulare come riferimento. Va comunque specificato anche un indirizzo mail per ricevere la mail di notifica. Note importanti - I nostri eventi si tengono con qualsiasi condizione meteo, in caso di condizioni avverse estreme saremo noi ad annullare avvisando tutti i partecipanti. - Cicero in Rome è un'associazione culturale, tutti i dettagli per l'iscrizione (inclusa nel costo dell'evento e solo per chi ha compiuto 18 anni) saranno inviati via email in seguito alla richiesta di adesione ad un nostro evento. - Cicero in Rome declina ogni responsabilità per eventuali tempi d'attesa dipendenti dall'organizzazione di musei o aree archeologiche. Il Nostro Sponsor La Bottega Artigianale de Gli Stolti - Accessori tra Arte e Artigianato - Via Santa Maria de' Calderari 25 Roma (via Arenula) http://www.glistolti.com/ Contatti Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it Telefono 347 50 34 600 Sito Web http://ciceroinrome.blogspot.it/