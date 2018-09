Al via il 28 settembre 2018 a Valmontone (RM) la prima edizione dello Street Food Festival, allestito nelle piazze del centro in occasione della festa patronale in onore di San Luigi Gonzaga. Una prima edizione assoluta per lo Street Food Festival che vedrà in scena, fino al 30 settembre, stand gastronomici con prodotti e piatti esclusivi, il mercatino dell'artigianato e tre serate di musica live e cabaret.

Street Food Festival

Tra i piatti proposti dai truck ci saranno delizie pronte a soddisfare ogni palato, dagli Hamburger di prima scelta, ai primi piatti tipici della tradizione romana (gricia, carbonara, …) e poi, ancora, arrosticini abruzzesi, birra artigianale, pesce fritto, olive all'ascolana, piatti tipici liguri, pollo fritto, panini con la mozzarella di bufala e crema di basilico, degustazioni di formaggi della Ciociaria, piadina romagnola e tante altre leccornie.

Il cuore della città è pronto a trasformarsi in un ristorante a cielo aperto, e ad accompagnare le tre serate all’insegna del gusto ci sarà anche la musica dal vivo e cabarert, con artisti d’eccezione nel panorama nazionale. Si partirà venerdì sera con lo spettacolo comico di Alberto.

Farina, protagonista assoluto dell'ultima edizione di Colorado condotto da Paolo Ruffini e Scintilla. Si proseguirà sabato con le esibizioni itineranti della Banda musicale Città di Valmontone e delle Blues Stars Majorettes che animeranno il paese a suon di musica e si finirà domenica sera con il concerto della mitica band dei NewTrolls che proporranno pezzi dei primi album del 1967/68 (Signore, io sono Irish,Davanti agli occhi miei), fino al pop degli anni Ottanta e Novanta (Quella carezza della sera,Che idea, Faccia di cane, Una miniera,) passando senza soluzione di continuità per i magici momenti progressive (Concerto Grosso, Le Roi Soleil).



La festa è organizzata dalla Proloco di Valmontone

Tel 06 9591040

Web: www.prolocovalmontone.it