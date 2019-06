Valmontone Outlet Summer Festival 2019

Sarà un vero e proprio viaggio attraverso la musica nei suoi diversi stili e influenze, dal soul al reggae, dalla dance all’hip hop fino al pop d’autore, la terza edizione del Valmontone Outlet Summer Festival, la rassegna di musica live che animerà durante i mesi estivi il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma.

Il primo appuntamento in programma sarà con la grinta e il sound di una leggenda della musica mondiale come Anastacia che salirà sul palco del Valmontone Outlet Summer Festival il prossimo 15 giugno per riproporre i suoi grandi successi, a partire dalla hit “I’m outta love” e i brani del suo ultimo album “Evolution”.

Per il secondo live, venerdì 5 luglio il palco si trasformerà in una mega consolle per ospitare “Deejay Time” l’evento dedicato alla musica dance e hip hop, un party tutto da ballare grazie alla presenza di veri e propri alchimisti del remix come Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Sabato 13 luglio protagonista sarà invece l’estro salentino-abruzzese dei Boomdabash che porteranno sul palco del Valmontone Outlet Summer Festival tutte le hit collezionate nei loro quindici anni di carriera a partire da “Per un milione”, il brano presentato all’ultimo festival di Sanremo.

L’ultimo appuntamento in programma sarà, infine, con una leggenda della musica d’autore italiana come gli Stadio che sabato 20 luglio approderanno a Valmontone con il loro “Stadio Mobile – Live 4.0” per far rivivere le emozioni di tutti i grandi successi della loro carriera, una colonna sonora che ha attraversato gli ultimi decenni della storia della musica italiana.

Ad ospitare i grandi live del Valmontone Outlet Summer Festival il palco appositamente progettato per la manifestazione che anche quest’anno sarà allestito all’esterno, nei pressi della Food Court, l’area dell’Outlet dedicata alla ristorazione.

Nelle serate del Festival, inoltre, negozi e Food Court rimarranno aperti oltre il normale orario per dare a tutti i visitatori la possibilità di proseguire lo shopping fino a tarda sera.

I biglietti di tutti i concerti sono in vendita al prezzo contenuto di € 10,00 + diritti di prevendita su Ticketone.com, in tutti i punti vendita Ticket One e presso l’Infopoint di Valmontone Outlet.

Il programma del Valmontone Outlet Summer Festival 2019

15 giugno, ore 21 - Anastacia

5 luglio, ore 21 - Deejay Time

13 luglio, ore 21 - Boomdabash

20 luglio, ore 21 - Stadio

Biglietti € 10,00 + diritti di prevendita su Ticketone.com, in tutti i punti vendita Ticket One e presso l’Infopoint di Valmontone Outlet