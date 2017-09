Tutti in sella a Valmontone outlet con il “My little pony tour”: l’appuntamento dedicato a tutti gli amanti dei cavallini magici che si terrà sabato 16 e domenica 17 settembre.

Il My little pony tour è l'ultima tappa del Valmontone Outlet Kids Festival: la manifestazione del villaggio dello shopping in provincia di Roma dedicata ai bambini con un calendario ricco di iniziative divertenti pensate per il pubblico dei più piccoli.

A pochi giorni dal debutto cinematografico con l’uscita mondiale prevista il 6 ottobre di “My little pony – the movie” due dei sei magici pony protagonisti del cartoon trotteranno infatti fino al Valmontone outlet per incontrare i piccoli visitatori dalle 15 alle 19.

Valmontone Outlet Kids festival: arrivano i My little pony

I bambini potranno così farsi fotografare insieme a Rainbow Dash e Pinkie Pie, partecipare a laboratori creativi, sessioni speciali di make up e hairstyle, storytelling e baby dance, il tutto a tema My Little Pony, tra mille arcobaleni e tanta allegria. Dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Valmontone outlet si trasformerà in un mini maneggio incantato con la possibilità per i bambini più curiosi e intraprendenti di fare un giro in sella ad un vero pony presso la Piazza Centrale del villaggio.

Il Kids Festival offre anche l’occasione, ai genitori, per approfittare di promozioni commerciali – attive in alcuni negozi – dedicate proprio al ritorno a scuola e ai prodotti per i bambini