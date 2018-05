Valle del Treja: esplorazioni e erboristeria

Doppio appuntamento con le visite guidate al Parco Valle del Treja: per sabato 6 maggio è prevista una giornata da esploratori per tutta la famiglia. L’escursione prevede prove di orientamento con bussole e GPS forniti dall’organizzazione, lungo il percorso si faranno brevi soste con interpretazione naturalistica e piccole prove da affrontare "in famiglia" per ricevere le coordinate del punto successivo.

Arrivati al campo base si montano le tende, ci si riposa e si consuma il pranzo al sacco. Sono previste anche delle prove di tiro con l'arco (arco scuola), dopo si smontano le tende e si ritorna al ”Campo Base”.

Domenica 6 maggio invece, vi aspetta un visita guidata particolare, guidata da un esperto di piante e dei loro usi in erboristeria. Durante la mattinata la passeggiata consentirà di conoscere e di raccogliere per mano dell’accompagnatore, erbe spontanee di interesse erboristico. Dopo una pausa pranzo sarà possibile approfondire in aula, nel Palazzo Baronale di Calcata, sede degli uffici del Parco, la conoscenza delle piante più interessanti che si saranno reperite durante la passeggiata in natura.

Appuntamenti:

Sabato 5 maggio – “La famiglia degli esploratori” attività per famiglie

Appuntamento alle ore 10,30 al parcheggio comunale di Calcata nuova (Vt)

Viaggiare in Natura di Alchimia

Giulia Ruvìdi

cell: 328 4385758

Domenica 6 maggio – “Riconoscimento di piante e fiori primaverili”

Appuntamento alle ore 10,00 al parcheggio comunale di Calcata nuova (Vt)

Tempo Creativo

Claudio Tescarollo

cell: 328 1876013

Si raccomanda di portare scarpe da trekking o con carrarmato, k-way, borraccia, abbigliamento comodo, cappello, pranzo al sacco.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria.