Valium, una commedia anti stress al Cometa Off

Un gruppo di attori si prepara per il debutto del loro prossimo spettacolo di cui è autore e regista un giovane ragazzo alle sue prime esperienze con una compagnia teatrale. Attrici raccomandate da personaggi noti, attori particolarmente stravaganti e melliflui produttori diventano inaspettatamente i protagonisti delle sue giornate nelle quali per calmare gli stati d’animo, spesso infuocati, un Valium può essere molto efficace e soprattutto l’unico modo per andare avanti.

A rendere tutto molto difficile ma anche divertente, una serie di imprevisti che da problemi diventeranno opportunità e la comparsa di alcuni personaggi che durante le prove sconvolgeranno i piani di lavoro del giovane autore fino a mettere in pericolo il debutto del suo spettacolo.



VALIUM è uno spettacolo divertente, una commedia anti stress diretta da Alessandro Sena che porta in scena “il teatro nel teatro”, modalità nella quale gli attori si muovono con grande naturalezza e dinamismo in uno spettacolo che ruota intorno alla figura dell’artista e ai compromessi che egli è costretto ad accettare per poter fare il proprio lavoro. Ed è proprio il “compromesso” l’elemento centrale di tutta la piéce che si apre con una riflessione su “cosa” ogni giorno accettiamo senza esserne consapevoli; per vivere, per amare o per trovare un posto sotto la migliore luce, così come sono costretti a fare i protagonisti di questa commedia.

Valium, una commedia antistress al Cometa Off

con (in ordine alfabetico)

Niccolò Albanese, Stefano Antonucci, Giorgio Carosi, Marine Galstyan, Raffaele La Pegna, Giada Lorusso, Vittoria Rossi, Francesca Romana Scartozzi e Francesco Sgro

Aiuto regia: Simonetta Di Coste

nfoline e prenotazioni 0657284637