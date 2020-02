Valico Festival: scoprire il fantastico, vivendolo!

Sabato 22 e domenica 23 febbraio - Città dell'altra economia (Roma – Testaccio) dalle 10:00 alle 20:00. Il primo festival del libro fantastico a Roma, presso La Città dell'altra economia nella cornice di Testaccio, storico quartiere della Capitale.



Un appuntamento da non mancare che nasce dall'idea di voler parlare di fantasy, fantascienza e horror utilizzando la chiave dell'intrattenimento e della divulgazione grazie all'intervento di illustri personaggi del panorama nazionale tra cui: editori, scrittori, giornalisti, cultori, curatori, collezionisti, registi e sceneggiatori, musicisti e illusionisti.



Potrete assistere allo spettacolo creato per l'occasione da uno dei più noti mentalisti italiani: Francesco Busani, seguire l'incontro su Lovecraft, organizzato con Gianfranco De Turris, Sebastiano Fusco e Andrea Scarabelli, godere della musica tradizionale e folkloristica celtico/irlandese, conoscere le novità del LIBROGAME. Il noto scrittore e ricercatore Mariano Tomatis vi parlerà del tesoro di Rennes-le-Château, il Prof. Paolo Musso (Docente di Filosofia della Scienza), accompagnato dall'autrice Tea Blanc, terrà il seminario su Scienza e Fantascienza - appuntamento fisso del suo corso di studi presso l'Università dell'Insubria di Varese -. Grandi novità in Mondadori e Urania, ce ne parlerà lo scrittore Franco Forte. Vi presentiamo alcune tra le più promettenti scrittrici horror italiane con Miriam Palombi, Elena Mandolini e Cristiana Astori, mentre Giulia Abbate, Liliana Marchesi e Elisabetta Di Minico vi introdurranno a Utopia e Distopie. Direttamente da Profondo Rosso, Luigi Cozzi, Antonio Tentori e Enrico Luceri vi intratterranno parlando di cinema e letteratura di genere. Potrete conoscere di persona alcuni tra gli scrittori più noti del panorama nazionale tra cui Leonardo Patrignani, Francesco Gungui, Franco Forte e molti altri. La fata brigante terrà un seminario esoterico, tra pozioni e storie del folklore. Infine, potrete curiosare tra i banchi della libreria che ospiterà novità e classici della narrativa e della saggistica di genere, insomma una serie di appuntamenti esclusivi che vi coinvolgeranno come non mai!



Un Festival fuori dalle righe, pensato per il pubblico, per scoprire il fantastico vivendolo.

Nello spazio esposizione/libreria troverete la DZ Edizioni con il progetto Solidarietà&Arte al fianco di Steps-Aba onlus. L’evento sarà l’occasione per ammirare dal vivo le performance artistiche di illustratori e fumettisti della casa editrice, che metteranno il loro talento al servizio del progetto “Steps-Aba onlus”, che si occupa di programmi educativi e riabilitativi rivolti a bambini e ragazzi con autismo. Le tele realizzate saranno vendute sul posto e il ricavato devoluto in beneficenza.



L'associazione di promozione sociale La tavola rotonda sarà presente con giochi da tavolo e giochi di ruolo tematici, mettendo a disposizione 4 tavoli per chiunque voglia trascorrere del tempo con noi all'insegna dello svago. L'accesso all'area è incluso nel prezzo del biglietto d'ingresso.



Per accedere al Festival si possono acquistare i biglietti online o sul posto. 10 euro per il singolo giorno, 15 euro per entrambi i giorni, gratuito fino a 15 anni di età.



Il biglietto di ingresso comprende:



Accesso a tutte le attività del Festival (A eccezione dello spettacolo di Francesco Busani per cui è prevista la prenotazione);

Un voucher da 5 euro da spendere all'interno dell'area espositori;

Una consumazione gratuita all'angolo bar;

Partecipazione alla lotteria del Festival con in palio 1 ebook reader e un buono di 100 euro da spendere in una delle librerie del circuito Librerie di Roma.

Da un'idea di Ivan Alemanno e Watson edizioni.

Per scoprire il programma: www.valicofestival.com

Per informazioni e richieste: info@valicofestival.com



Ufficio stampa: ufficiostampa@valicofestival.com



Telefono segreteria: 3713108754