Valeri Lento Florio Trio in concerto al Charity Café

Venerdì 16 marzo il jazz è di scena al Charity Café con il trio composto da Francesco Lento alla tromba, Vincenzo Florio al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria. Composta da tre musicisti assai in vista nel panorama locale e nazionale, la band propone un concerto di standard jazz omaggiando la grande tradizione con un approccio fresco e contemporaneo.



Tre artisti di grande livello, dunque, alle prese con alcuni dei brani più famosi della storia del jazz che grazie al loro estro acquistano una luce nuova e moderna. Cornice ideale, ancora una volta il club di via Panisperna che ogni venerdì ospita le formazioni jazz con i migliori musicisti a livello nazionale.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione



Line-up

Francesco Lento, Tromba

Vincenzo Florio, Contrabbasso

Marco Valeri, Batteria