Il corpo delle donne, la mostra di Valentina Maragnani

Valentina Maragnani è una validissima artista, una donna forte e intelligente, che la vita ha segnato nel corpo ma non nello spirito. Indomita e fiera della sua “diversità”, combatte quotidianamente per affermarsi attraverso il suo pensiero e la sua visione in un mondo che privilegia l’apparire all'essere anche nel mestiere dell’arte. Una serie di dipinti pensata ad hoc racconta altre cicatrici di altre donne con il suo stile pop e apparentemente giocoso: cicatrici dell’anima visualizzate in simboli, tatuaggi, monili, che illustrano il rapporto delle donne con sé stesse, con l’amore, con il mondo, con l’arte.



In mostra i preziosi capi unici d’alta moda della stilista Monica Cosimi: ad essi le donne affidano il compito di coprire le cicatrici, per nascondere la realtà più intima sotto la maschera di un ruolo, accettando implicitamente le regole di categorie predefinite e più comode per tutti.



Info pratiche: 27 settembre – 13 ottobre 2019 ArtSharing Roma – Via Giulio Tarra 64 – 00151

Vernissage: Venerdì 27 settembre h.18.00-22. Dalle 19.30 alle 21.30 aperitivo musicale con Swing&Love (Francesca Ciommei e Alessandro Russo). Ingresso libero



Finissage: 13 Ottobre 2019 h.17.30-21.00. Intervengono con letture poetiche gli attori Margherita Mastrone, Rodolfo Castagna e Primo Reggiani. Intermezzi jazz di Francesca Ciommei vocalist. Ingresso gratuito, gradita la prenotazione.



Raccolta fondi a favore dell’Associazione Donne e Politiche familiari (Casa delle Donne) che presenterà degli intermezzi teatrali dei laboratori a sostegno delle donne (donazioni spontanee da 5€ in su)



Orari di apertura: da martedì a venerdì h.16.30-20.30. Sabato e domenica 10.30-13.00 / 16.30-20.30



Lunedì chiuso. Aperture su appuntamento per collezionisti



Contatti: 338-9409180 artsharing.roma@gmail.com

