Val Coutinho Trio: doppio concerto al Charity Café

Val Coutinho nasce nel 1976 nella città di Nova Iguaçu, distante 40 Km da Rio de Janeiro. Da piccola è stata avvicinata alla musica dai sui genitori. A diciassette anni inizia a cantare in chiesa con la sua famiglia e a partecipare alle manifestazioni musicali nella sua città. A vent’anni entra nella Scuola di Musica Villa-Lobos di Rio de Janeiro, dove inizia lezioni di canto e percussioni dedicandosi agli studi sulla musica popolare brasiliana. Li vince anche un festival come miglior cantante con un pezzo inedito.



Val capisce che è la strada che deve seguire. Nel 2008 si trasferisce in Italia più precisamente a Imperia, in Liguria e li inizia una nuova tappa nella sua vita. Inizia a collaborare con il “Conjunto Choro Carioca” guidato dal chitarrista Filippo Tarditi, gruppo che ha come ripertorio il “Chorinho”, genere di musica brasiliana nato nel secolo XIX. Ha collaborato con numerosi musicisti tra i quali: Alessio Menconi, Dado Moroni, Rosario Bonaccorso, Roberto Taufic, Eduardo Taufic, Gilson Silveira, Paolo Recchia, Nicola Angelucci, Gigi di Gregorio, Francesco Puglisi, Ettore Carrucci eccetera.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione



Line-up

Valbilene Coutinho: voce

Enrico Bracco: chitarra

Nicola Borrelli: basso