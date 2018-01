Vakula al Circolo degli Illuminati

Dopo il successo riscosso l’anno scorso, torna al Circolo degli Illuminati con le sue atmosfere funky Vakula: uno dei maggiori esponenti per l’elettronica dell’Europa orientale.

I set del deejay ucraino sono un crocevia di suoni e ispirazioni: dal funk alla disco, dal jazz al rock psichedelico, il tutto amalgamato con basi ritmiche dub techno e deep house. Grazie a questo repertorio fluido e dinamico, Vakula è capace di rendere le sue esibizioni incendiarie.

Attivo discograficamente dal 2012, questo deejay ha saputo confluire nei suoi lavori tutte le sue ispirazioni, dando vita così a lavori eterogenei e di grande interesse.

Partendo da Ep più psichedelici come “ Dub as Always”, Vakula ha pubblicato anche tracce più ruvide come quelle presenti in “Modulations” del 2016, per arrivare ad atmosfere jazz e soffuse di “Voyage To Arcturus”, probabilmente è il suo lavoro migliore.

In tutta la diversità musicale presente in questo progetto, la principale fonte d’ispirazione di Vakula rimane la sua città d’origine e i suoi paesaggi naturali: Konotop. Nel 2017 ha firmato una delle tracce della prima compilation del Circolo degli Illuminati disponibile in free download.



