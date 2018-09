Va tutto bene - Every thing is fine alla Casa Internazionale delle donne

A TUTTO BENE – EVERY THING IS FINE è uno spettacolo satirico sui cambiamenti climatici, scritto dallo scienziato David Marçal, con Laura Nardi e Amandio Pinheiro, che cura anche la regia.

A Roma a La casa internazionale delle donne all’interno della rassegna “Chiamata alle arti”, 18 settembre ore 21.00



Spettacolo vincitore del premio Ideias Verdes 2010 Promosso dalla Fondazione Luso-Expresso



Nel 2006 la compagnia petrolifera Exxon-Mobil Oil ha istituito un premio di 10.000 dollari da attribuire a chi fosse in grado di dimostrare l’esistenza d’errori e imprecisioni nel più importante rapporto sui cambiamenti climatici, ossia l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) delle Nazioni Unite.

Nella nostra conferenza/spettacolo, la protagonista è la vincitrice del suddetto premio, impegnata a dimostrare che il riscaldamento globale non esiste, e, se anche esistesse, sarebbe intera responsabilità degli ecologisti.



La filosofia alternativa proposta contro l’allarme generale è il “flusso di pensiero ottimistico VTB (VA TUTTO BENE)”. Possiamo continuare a vivere come abbiamo sempre fatto, tanto non abbiamo nessuna responsabilità in relazione ai cambiamenti climatici (che tra l’altro non esistono).



VA TUTTO BENE – EVERY THING IS FINE ci permette di raccontare in modo umoristico e assurdo i principali concetti relativi al riscaldamento del nostro pianeta; l’utilizzo della satira e della provocazione è finalizzato alla promozione di una cultura scientifica responsabile della tutela dell’ambiente.



I cambiamenti climatici sono in costante aumento e la nostra vita quotidiana fa i conti continuamente con un contesto ambientale sempre più imprevedibile. Ma la nostra protagonista, accompagnata dal marito, proverà in tutti i modi a tranquillizzarci e ad eliminare ogni timore per le future condizioni climatiche della Terra: in realtà ci sveglia dal torpore e passività con una buona risata.



INGRESSO GRATUITO CON SOTTOSCRIZIONE.

Info e prenotazioni:

causa.ac.it@gmail.com 3473447734