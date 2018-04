V-Market Fest: Pic-nic, mercato,concerti, yoga e laboratori per i bambini

Il V-Market torna il 25 aprile con un'edizione del tutto speciale; una giornata di festa, musica e giochi da passare tutti insieme come vuole la tradizione.



Piano terra:



✔Market - 70 espositori selezionati di Vintage, Handmade, Libri, Illustrazioni, Gioielli artigianali, Abbigliamento per Bambini

✔Corner dedicato alla vendita di Vinili



✿Giardino: PIC- NIC - Brunch&Cena

Ape sfamamy: pesce fritto e cartocci sfiziosi

RARO - Food Truck Roma: hamburger di manzo bio

Bottega Gamberoni una selezione di pasta fatta a mano



✔ La palazzina: Kilo Room

all'interno della palazzina un intero piano di vendita al kilo di vintage, si potrà infatti acquistare abbigliamento ed accessori di annata pesando il tutto su una bilancia



✔ Yoga in terrazzo (gratuito)

Due appuntamenti 11.15 -12.15 / 12.30- 13.30

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti

Info e prenotazioni: Chandra yoga&lifestyle (FB)

email: chandrayogalifestyle@gmail.com

- - - --------- - - -



Secondo Piano: Area relax



Laboratori per bambini dalle 11.00 alle 15.00



> ECO PONGO con colori naturali a cura di Progetto GRAF Gruppo e Rete per l'apprendimento e la formazione

I Bambini sperimenteranno, come in un laboratorio artigianale, diversi materiali, impareranno a dosarli e mescolarli così da ottenere un morbido impasto da modellare e assaggiare.

Potranno realizzare con ogni pezzo di Ecopongo dei giochi morbidi e divertenti. La pasta modellabile cosi realizzata può essere riutilizzata più e più volte. Useremo colori da estratti di rape rosse,carote, spinaci, e tante altre spezie e verdure! prenotazione: francesco.bianchi@progettograf.it -€ 8



> Verde360

Verde360 propone dei laboratori di giardinaggio per i bambini. Nella mattinata del 25 aprile gli insegnanti di Verde360 faranno rinvasare, seminare e coltivare ai piccoli giardinieri piantine da orto e ornamentali da portarsi a casa. Il costo è di 5€

INFO PRENOTAZIONI: 3407768047 Stefano e 3288750025 Marco



> Atelier Piccoli Stilisti

Laboratorio di cucito creativo per bambini al Vintage Market

Atelier Piccoli Stilisti sarà presente all'evento V- Market Special Fest il 25 Aprile negli spazi di Largo Venue un angolo di Paradiso sulla Prenestina con un meraviglioso laboratorio in cui ogni partecipante potrà realizzare con le proprie mani una mini decorazione di panno lance dedicata alla primavera: fiore, cactus, farfalle, piccole meraviglie della natura..

E' un laboratorio originale ed educativo, divertente e sorprendente!

Facendolo impareremo molto più di quanto pensate ma per iscriversi non servono conoscenze pregresse. Le nostre attività infatti sono adatte a tutti: piccole stiliste in erba, maschi scettici, appassionati principianti o piccoli esperti...tutti bambini dai 6 anni in su sono i benvenuti ed avranno pane per i loro denti! Dai 6 ai 12 anni / 11:00 - 13:00 costo 10 euro

Info e prenotazioni: info@atelierpiccolistilisti.com cell.349-2945004



> Nell'ambito del Vintage Market una coinvolgente caccia al tesoro per bambini dai 4 anni in su. Un percorso interattivo e ludico che accende la fantasia e svela i segreti dell'arte e della creatività contemporanee. INFO: info@lacasadipulcinella.it



> Perfareungioco colora le sculture giganti di animali in cartapesta



✂ Braids corner: torna il famoso angolo delle trecce,la nostra Roxana vi renderà ancora più belle



Expo illustrazione:

Marta Bellavia , Fortunato Ciannilli,Giulia Belcastro, Claudia Escalona



Dalle 15.00: 25.04 / Pierrot Le Fou presenta Limonata / Largo Venue

"LIMONATA", un festival dedicato alla musica nuova, fresca e dissetante.

Line up:



- Chiara Monaldi

- IRuna

- Lov-fi

- Bouganville

- Zeno

- Bart olini

- KOWA X AFFUNKASS + Pseudo per Velluto Records

- Laila

- 28/A

- Elisa Costanzo

& More



Djset tutta la giornata a cura del Collettivo AMBRA

----------------

Mercoledì 25 Aprile dalle 11:00 alle 21:00



INGRESSO LIBERO fino alle 15:00

a seguire con il festival musicale Up To You

www.vintagemarketroma.it



INFO MARKET: vintagemarketroma@gmail.com

_______________________________

Largo Venue

Via Biordo Michelotti, 2

00186 Roma

