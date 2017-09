V FESTA DELLE ROSE AL VIVAIO ROSSO TIZIANO

22 - 23 - 24 SETTEMBRE!

Vi aspettano le rose ed il miele di produzione del Vivaio, tra mille consigli e curiosità!



Programma:

Sabato 23 alle 11:00 conferenza sulle rose da talea, perché le preferiamo?

Alle ore 15:00 visita guidata del roseto

Alle ore 18:00 dimostrazione allieve del insegnate Irene croce al tessuto aereo



Domenica 24 alle 11:00 visita guidata del roseto

Alle ore 15:00 conferenza sulla storia delle rose antiche

A chiudere spettacolo del artista Irene croce (Papillon)

PROMOZIONI

Per i primi 30 clienti che acquisteranno tre o più rose durante la festa in vivaio: rosa in omaggio, concime e buoni sconto ad estrazione!



VIA DEGLI ULIVI 4B San Cesareo (RM)

Vivaio Rosso Tiziano

Per info 3312344962 Tiziano