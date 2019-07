"Glamour and Rage of America", Ute Lemper alla Casa del Jazz

Per la prima volta Ute Lemper porta a Roma questo nuovo progetto: tra le canzoni dei film di Hollywood e dei palchi di Broadway e le canzoni di Tom Waits e Bob Dylan, troviamo un universo di differenze sia nelle finalità che nel modo in cui esse riflettono la società americana.

C’è il puro, giocoso intrattenimento e insieme l’espressione di una dura opposizione alla politica e al sistema, e troviamo tracce di straordinaria bellezza in entrambi i repertori. In “Glamour and Rage of America”, Ute Lemper si muove tra la celebrazione della gioia assoluta di fare musica insieme all’espressione della protesta e del disprezzo nell’America di ieri e di oggi. Tra i suoi Angeli e Demoni.

"Glamour and Rage of America" rientra nel calendario de I Concerti nel Parco ed è in programma alla Casa del Jazz il prossimo 24 luglio. Maggiori informazioni su www.casajazz.it e su www.iconcertinelparco.it