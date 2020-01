Urban trek per i 100 anni della Garbatella

Trekking Urbano per i 100 anni della Garbatella Sabato 1 Febbraio 2020 dai "Lotti" del Rione ai Murales di Tormarancia, condotto da Carlo Coronati autore di "Roma Una Vera Bellezza". Appuntamento Sabato 1 febbraio ore 11.30 davanti a Eataly. Piazzale 12 Ottobre 1492) - Metro B - Piramide o Stazione Ostiense - Treno urbano.

Le Edizioni Il Lupo propongono, in collaborazione con il negozio ALTA QUOTA un trekking urbano in occasione dell'Anniversario del Rione. Il negozio offrirà alla partenza a tutti i partecipanti la mappa dettagliata della Garbatella e al ritorno un piacevole rinfresco dolce e caldo dopo la passeggiata. Durata 4 ore, Km 8/10, dislivello nullo, adatto ai passeggini. Si suggerisce un panino e la merenda al seguito per pausa attorno alle 13.30, comunque in zona sono presenti vari bar. Utile una penna o evidenziatore per segnare il percorso sulla mappa. A tutti i partecipanti verrà consegnata inoltre una scheda informativa. Si effettua con ogni meteo salvo diluvio.

"Un lento girovagare in uno spazio urbano particolare toccando vari punti della Garbatella. La Garbatella dei "lotti" e quella delle "lotte" oggi stiepidite in una dimensione che unisce la città al suo tessuto romantico e rurale. Ci addentreremo, ci perderemo nei labirintici lotti, incontreremo gente sempre accogliente e fiera e poi la lasceremo per traversare la Cristoforo Colombo e curiosare in un'altra dimensione urbana (Via di Tormarancia 63) cortile di palazzoni anonimi rinati grazie alla creatività di artisti di tutto il mondo decisi a colorare ciò che gli architetti non avevano saputo fare. Andremo a testa in su a scoprire significati e metafore di murales bellissimi sempre accompagnati dagli sguardi curiosi e benevoli di condòmini ormai abituati a questa passerella. Al ritorno percorreremo altre strade del celebre rione transitando per i famosi "alberghi" e altre curiosità architettoniche della Garbatella."



Partecipazione € 8,00 validi come buono acquisto per libri o mappe edizioni il lupo in fiere o manifestazioni. Chi volesse può segnalare in anticipo (spulciando nel sito) www.edizioniillupo.it il libro o la mappa che gradisce utilizzando subito il buono segnalando tramite telefono o mail il titolo che gli verrà consegnato alla partenza.

PARTECIPAZIONE LIBERA SENZA OBBLIGO DI PRENOTAZIONE.

Info e contatti:

Mail: info@edizioniillupo.it - Tel: 340.5364218 e 06.58204389