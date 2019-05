Urban tales, la mostra di Marta Czok

Venerdì 24 maggio 2019 alle 17, presso la galleria d’arte Edarcom Europa in via Macedonia 12 a Roma, verrà inaugurata la mostra Urban tales, l’attesissima nuova personale di Marta Czok. L’artista anglo-italiana di origini polacche torna ad esporre alla Edarcom Europa in occasione del 45° anno di attività della galleria.



La mostra, anteprima di un progetto più ampio in preparazione per il 2020, si articola in tre diverse aree tematiche, una dedicata all’infanzia e al gioco con opere realizzate tra il 2009 e il 2012, una dedicata alla grafica con serigrafie, litografie e incisioni ispirate alle atmosfere più classiche, ed infine la produzione pittorica più recente con un nucleo di opere realizzate e presentate per la personale Metropolis tenutasi nell’estate del 2018 nell’ambito degli eventi per Palermo Capitale della Cultura 2018. In quest’ultimo importante ciclo, Marta Czok “propone una riflessione proprio sull’identità “sociale” degli uomini che, nell’era moderna, si è costruita essenzialmente intorno al lavoro, stabilendo così una nuova condizione esistenziale. Per questo la precarietà del lavoro, suggerisce l’artista anglo-polacca tra le pieghe dei suoi lavori apparentemente innocui, destabilizza oggi l’apparato identitario, con conseguenze dirette sul piano della convivenza pacifica e prosperosa all’interno e tra le nazioni”.



Tra le mostre pubbliche più recenti meritano una particolare segnalazione la mostra About Us presentata nel 2011 a Palazzo dei Papi di Viterbo e a Palazzo Zuckermann di Padova e nel 2012 a Palazzo Zenobio di Venezia, la mostra Icons&Idols presso il MACRO Testaccio di Roma nel 2013, l’antologica presso il Castello di Calatabiano nel 2014, la mostra Mother Rome presso Il Museo Carlo Bilotti all’Aranciera di Villa Borghese a Roma nel 2016, la mostra presso l’Istituto di Cultura Italiano di Varsavia nel 2017 e da ultimo la mostra Metropolis presso il Magione Arts District di Palermo in concomitanza con le manifestazioni Palermo Città della Cultura 2018 e Manifesta Biennal.



La mostra, curata da Francesco Ciaffi, è visitabile fino al 1° giugno.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Marta Czok | Urban tales – Anteprima

PERIODO: 24 maggio – 1° giugno 2019

INAUGURAZIONE: venerdì 24 maggio ore 17-20

ORGANIZZAZIONE: Galleria d’Arte Edarcom Europa

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma

ORARIO: LUN – SAB 10,30/13,00 – 15,30/19,30 (apertura straordinaria domenica 26 maggio)

INFO: 06.7802620 – www.edarcom.it