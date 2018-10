Urban Nature: con il WWF per riscoprire il cuore verde della Capitale

Domenica 7 ottobre torna l’evento WWF dedicato alla biodiversità in città e a Roma la terrazza del Pincio a Villa Borghese, dalle 10 fino a sera, si trasformerà in un Villaggio con visite guidate, giochi, laboratori verdi e musica. Una giornata di festa per famiglie, bambini, giovani, studenti, appassionati di natura, ma non solo. Nel cuore verde di Villa Borghese i partecipanti troveranno stand, laboratori e punti informativi dove prenotarsi per le visite alla scoperta della natura insieme a ‘Guide’ speciali come la presiedente del WWF Italia Donatella Bianchi, Francesco Petretti ed altri esperti naturalisti del WWF e di Myosotis. Un Villaggio della Biodiversità sarà allestito anche dai Carabinieri Forestali con ben 5 laboratori creativi: odorometro, biocittà, specie aliene, piante mediterranee, insetti e semi. Per i più piccoli lezioni all’aperto di disegno naturalistico a cura di Ars et natura e Aipan, mentre i più grandi potranno visitare l’info point sulle api e seguire corsi per diventare protagonisti della citizen conservation imparando a realizzare orti urbani, giardini verticali, semenzai, mangiatoie e “bombe di semi” per giardini e cortili scolastici. Nel percorso curato da Andrea Filpa, Docente di Urbanistica e delegato WWF Lazio, si potrà poi scoprire la natura a Roma tra passato, presente e futuro. Alle 13, l’attrice e conduttrice televisiva Michelle Carpente premierà i vincitori del Video Contest del WWF sui progetti per incrementare la biodiversità urbana e il pomeriggio proseguirà con tante altre attività. Si potranno usare APP gratuite per scoprire e mappare le specie animali e vegetali, dalle 18 partirà una “guerrilla gardening” organizzata da WWF YOUng e grazie all’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, i residenti potranno visitare gratuitamente le mostra “Diverso per natura” al “Museo Civico di Zoologia”. Un evento per scoprire la natura divertendosi, dove non mancherà la musica: alle 12 si esibirà la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri, mentre dalle 17 il cantautore Giovanni Caccamo si esibirà con un live di 15 brani del suo Eterno Tour su un pianoforte a coda.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle iscrizioni: www.wwf.it