Giovedì 2 marzo, ore 18, a Roma, alla libreria Feltrinelli (largo di Torre Argentina, 5/A) Ivana De Innocentis presenta il suo libro "Urban Lives - Viaggio alla scoperta della street art in Italia". Con l'autrice intervengono Relatori: Tiziano Tancredi, storico dell'arte, Paolo Gojo Colasanti, artista, e Federica Belmonte, conservatore dei beni culturali). Modera Arianna Di Cori, giornalista de La Repubblica. Questo volume, ricco di immagini e di tematiche interessanti, conduce i lettori nei luoghi della street art di tutta l'Italia, dal Piemonte alla Sicilia, passando per l'Emilia Romagna e il Lazio. L'autrice, Ivana De Innocentis, romana, è fondatrice di Brands Invasion, social media manager, blogger, strategic planner e docente di Social media marketing. Il suo libro reppresenta non solo il racconto di come tutto è nato, ma anche una sfida, quella di documentare le peculiarità dell'arte di strada: genuinità e dissenso, proprio nel momento in cui l'arte di strada è divenuta mainstream ed è stata fagocitata dal sistema e dal business.