Urban feelings | La città nelle opere di dieci artisti

Venerdì 10 febbraio, presso la galleria Edarcom Europa, in via Macedonia 12 e 16 a Roma, verrà inaugurata la mostra "Urban feelings", collettiva dedicata al tema della città attraverso la selezione, curata da Francesco Ciaffi, di opere di dieci artisti. Mauro Bellucci (Roma 1963) richiama l'attenzione sul tema dell'inquinamento aggredendo lo spettatore con le sue ciminiere, attraenti negli effetti cromatici ottenuti dal sapiente impiego dei colori ad olio e delle resine industriali. Enrico Benaglia (Roma 1938) ci accompagna in ambientazioni surreali dove i palazzi, delicatamente appoggiati su spiagge deserte, fanno da quinta a romantiche fughe di esili figure di carta. Mario Ferrante (Roma 1957) utilizza un registro impressionista contemporaneo per raccontare il continuo movimento di malinconici paesaggi e di persone in cerca di ascolto. Franco Fortunato (Roma 1946) collega la sua seducente tavolozza alle raffinate architetture rinascimentali di città calate in atmosfere metafisiche. Franco Marzilli (Roma 1934 - Poggio Mirteto 2010) impasta le sue morbide vernici per creare superfici ruvide dove ferma scorci fuori da ogni tempo. Piero Mascetti (Roma 1963), per mezzo di una partitura pittorica di forte impianto gestuale e informale, si concentra sulle sensazioni suggerite da situazioni, per i più quasi invisibili ed insignificanti, in un continuo e rapido evolvere. Sigfrido Oliva (Messina 1942) dichiara il suo amore per Roma con opere dove sembra voglia dipingere l'aria tanto sono leggere e impalpabili le velature di colore che sceglie. Carlo Roselli (Milano 1939) crea città ideali dove la struttura del paesaggio, ritratto in una sorta di visione aerea, rimanda ad una dimensione onirica i diversi elementi dei luoghi vissuti. Cynthia Segato (Roma 1958) porta la città in un infinito gioco dove sirene e ranocchi, fiabe e filastrocche rivivono negli spazi astronomici che le sono cari. Mariarosaria Stigliano (Taranto 1973) dipinge città dove non c'è la ricerca di una sicurezza ma la presa di coscienza della vita come scoperta di momenti in grado di riscaldarci e ricondurci alla comprensione del nostro essere più profondo. La mostra "Urban feelings" si compone di circa trenta opere ed è visibile con ingresso libero fino al 4 marzo. INFORMAZIONI MOSTRA: Urban feelings | La città nelle opere di dieci artisti ARTISTI: Mauro Bellucci, Enrico Benaglia, Mario Ferrante, Franco Fortunato, Franco Marzilli, Piero Mascetti, Sigfrido Oliva, Carlo Roselli, Cynthia Segato, Mariarosaria Stigliano. PERIODO: 10 febbraio - 4 marzo 2017 ORGANIZZAZIONE: Edarcom Europa INDIRIZZO: Via Macedonia, 12/16 ORARIO: LUN - SAB 10,30/13,00 - 15,30/19,30 INFO: 06.7802620 - www.edarcom.it