Urban Bazar: abbigliamento, gioielleria e arte

Fashion, Jewellery e design da venerdì 5 ottobre a domenica 7 ottobre alle Officine Farneto. Dopo il successo della prima edizione primaverile la nota location romana ospiterà per la seconda volta Urban Bazar, un nuovo concept ideato da Titti Barra e Letizia Moroni che vedrà più di 40 designer emergenti esporre le proprie creazioni: abbigliamento, gioielleria e arte sono le parole chiave di un una nuova forma, più moderna e “cool” della classica “fiera dell’artigianato”.

Urban Bazar a Officine Farneto

I 1000 metri quadri dell’ex-fabbrica dal carattere “urban” si animano grazie alla fusione con i colori degli abiti e degli oggetti in una tre giorni dedicata a tutti gli appassionati dell’inedito. L’idea è quella di ricreare la tipica atmosfera del bazar ma in un contesto metropolitano.

Questo anno Urban Bazar non sarà solo moda e design ma anche musica, nella giornaae di venerdì 5 dalle ore 18 le ideatrici dell’evento offriranno un aperitivo a suon di musica a tutti i partecipanti.

Fashion, jewellery e arte

Urban Bazar è l’appuntamento che darà la possibilità al pubblico romano di conoscere un nuovo stile di emporio e curiosare tra migliaia di oggetti di design e di moda.

La nuova edizione accoglierà l’Associazione EDELA che si fa portavoce degli interessi degli orfani del femminicidio. L’Associazione no profit presenzierà l’evento con uno stand dedicato alla vendita di 500 libri letterari donati dalla GRAUS EDIZIONI con lo scopo di devolvere tutto il ricavato alle famiglie spezzate dal drammatico fenomeno spesso sottovalutato.