Serata di grande musica nella magnifica Basilica di Santa Maria sopra Minerva (al Pantheon) e vedrà protagonista l’ University of Connecticut Concert Choir, proveniente da Storrs, Connecticut, Stati Uniti.



L’Università del Connecticut è una delle migliori università pubbliche degli Stati Uniti d’America,

il suo campus si estende nell’omonima foresta di 4000 acri nella campagna del New England a breve distanza dai grandi centri culturali e finanziari di New York e Boston. La facoltà di musica vanta docenti che si esibiscono in tutto il mondo e studenti che ottengono riconoscimenti a livello internazionale.



La corale è accompagnato da tre direttori: Jamie Spillane, Mary Ellen Junda, Eric Rice ed è composta da quattro gruppi : UConn Concert Choir: composto da sessanta cantanti, noto per l'alta energia e le prestazioni stilisticamente varie della musica di tutto il repertorio corale a cappella; UConn Chamber Singers: un gruppo altamente selezionato di venti cantanti che eseguono musica di diversi stili, in particolare folk, world e jazz; UConn Collegium Musicum: fondato nel 1976 e composto da dieci strumentisti e venticinque cantanti, specializzato nella musica del tardo Medioevo, Rinascimento e Barocco; UConn Women's Choir, un coro da camera di 30-35 voci acustiche, noto per il suo repertorio innovativo e versatile di musica che rappresenta varie culture e stili, dal passato al presente.



L’ingresso è libero e gratuito.



Per info – 06 53096944 338 5355979