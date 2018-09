Unipegaso Roma: giornata di studio su medicina di precisione e presentazione libro Prof. Minelli

L’Università Telematica Pegaso ospiterà oggi, dalle h. 9 presso la sede romana del Rettorato (Palazzo Bonadies Lancellotti) una giornata di studio dedicata alla medicina di precisione alla quale prenderanno parte illustri relatori in ambito medico e studiosi del settore. Aprirà i lavori il Rettore, Prof. Alessandro Bianchi.

Durante la mattinata verrà presentato il libro del Prof. Mauro Minelli, “Medicina di precisione. Verso la personalizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici”. In base agli studi effettuati, si evince che non esiste una cura universale. Bisogna quindi fare analisi personalizzate per ciascun individuo. Nello specifico, analizzando particolari punti del genoma che caratterizzano in ciascun individuo le sue capacità metaboliche, si saprà in anticipo quale farmaco sarà efficace e quale no e a quali dosaggi, quali effetti collaterali potrebbe causare e quali e quanti benefici potrà ottenere il paziente se sottoposto a quella specifica terapia. Gli ambiti nei quali la medicina personalizzata trova la sua massima espressione sono quello Oncologico, quello Cardiocircolatorio, quello Psichiatrico e quello Immuno-Allergologico.

La giornata di studio sarà anche il momento per far conoscere i nuovi master di 1° livello dell’area biomedica dell’Ateneo: “Governance clinica e management sanitario delle malattie infiammatorie croniche (IMIDs)” e “Microbiota: identità, funzioni e disfunzioni. approccio personalizzato alla diagnostica e alle corrette terapie di reimpianto”.