Unforgettable Party al Tina Pika

Senza divertimento che vita sarebbe? A questo ci pensiamo noi! UNFORGETTABLE PARTY torna, a gran richiesta, con un appuntamento straodinario all'insegna del buonumore e della musica! La serata si svolgerà presso il Tina Pika di Roma, affascinante e strepitoso locale nel cuore del quartiere ostiense. Venerdì 5 maggio..SAVE THE DATE! L'Unforgettable dream team vi aspetta per passare con voi una unforgettable night dove vi aspettano un ottimo buffet, drinks vari, bella gente da ritrovare e conoscere e..dulcis in fundo..scorpacciata di musica! La selezione musicale sarà a cura dei dj Fa73 e Lello Ambrosini. Special guest live i Soul Rampin (Fa73 e Fatimah). Ma le sorprese non son finite..durante la serata ci sarà l'estrazione di un premio! Chi sarà fra di voi il fortunato vincitore? INGRESSO 10 EURO (Include una consumazione e l'accesso al buffet) START ORE 21:00 Tina Pika club Via Giuseppe Libetta 7 infoline: 3456467683 mail: unforgettablepartyteam@gmail.com