Under My Feet. London: Ireen Amnes, Fluid Cubo, Tzapa & more

Under my Feet. é un progetto nato a Londra e fondato da Ireen Amnes, Dj Resident presso il noto club EGG London . Un evento unico nel suo genere che unisce la miglior techno underground a live performances ed arti visuali. Il tutto ospitato da uno dei migliori black mirror club di Roma con cocktail bar di alto livello. Ancora pochi biglietti disponibili a prezzo ridotto su https://www.residentadvisor.net/event.aspx?936357. Lineup Ireen Amnes b2b Simone Legni Fluid Cubo Tzapa Cerina Paradoxes Performing arts hosted by CYBER MADH Visual Installations: Bless Elska // Maria Cristina Cerina // Francesca Maggiore www.undermyfeetldn.com