Uncut. La Guerra delle Donne contro le Mutilazioni dei Genitali Femminili. Attraverso la MOSTRA FOTOGRAFICA UNCUT, Differenza Donna ONG, Non C'è Pace Senza Giustizia, Commission pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles – CAMS (Francia), Institut de Santé Génésique – ISG (Francia) e La Palabre (Belgio) raccontano l'impegno che stanno portando avanti con la realizzazione del Progetto Internazionale BEFORE per rafforzare il ruolo delle donne nella lotta contro le Mutilazioni dei Genitali Femminili (MGF).

Contro le Mutilazioni dei Genitali Femminili

UNCUT è un progetto multimediale di Emanuela Zuccalà e di Simona Ghizzoni, a cura dell'Associazione Zona. Composto da una mostra fotografica, da un cortometraggio e da un web-documentario, indaga in profondità il tema delle MGF, dando voce corale a testimonianze di dolore ma soprattutto a coraggiose battaglie per i diritti delle donne.

Con un linguaggio originale e creativo, UNCUT narra la tenacia delle donne che in tre Paesi africani, Somaliland, Kenya ed Etiopia, si sono coalizzate per ribellarsi alla logica patriarcale delle MGF.

Gli eventi di Uncut

In occasione della Mostra, che verrà esposta dal 12 al 18 Ottobre, si terranno due EVENTI:

• il 12 ottobre, ore 16.00-19.00, si inaugurerà un Tavolo giuridico con focus sugli aspetti legali

e di protezione internazionale per la tutela dei diritti delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo;

• il 18 ottobre, ore 17.00-20.00, sarà dedicato alle voci delle comunità migranti al fine di far

emergere la rivoluzione delle donne contro le MGF attraverso racconti e testimonianze di chi proviene da Paesi in cui si praticano MGF.