Una striscia di terra feconda: torna il festival franco-italiano di jazz e musiche improvvisate

Al via a Roma, all'Auditorium Parco della Musica e alla Casa del Jazz, la XXII Edizione del Festival Franco Italiano di Jazz e musiche improvvisate.

Una striscia di terra feconda, questo il nome della kermesse che ha inventato ormai 22 anni fa e per la prima volta in Europa una “forma di festival” del tutto originale: invitare esclusivamente musicisti italiani e francesi, incentivando la creazione di formazioni miste e valorizzando non soltanto i musicisti più conosciuti ma anche i migliori giovani talenti, grazie alla commissione di musica inedita e alle produzioni originali, pensate apposta per la rassegna. Molti di questi gruppi vengono poi proposti nei migliori festival francesi, diffondendo il marchio della rassegna oltralpe.

Per la natura stessa del progetto, basata su nuove produzioni, non è possibile descrivere la musica dei gruppi invitati: possiamo solo dire che ogni proposta prevede la composizione di musiche originali, interpretate da musicisti che non si sono in generale mai incontrati prima, ma sono tutti accomunati dal desiderio di sperimentare e di rischiare nuovi incontri ed inedite soluzioni sonore.

Molti degli artisti sono di rilevanza internazionale, tra i più prestigiosi solisti jazz nel panorama europeo: Enrico Pieranunzi, Paolo Damiani, Francois Corneloup, David Riondino, Rosario Giuliani, Ada Montellanico, Théo Ceccaldi, Michel Godard, Rita Marcotulli, Michele Rabbia. Vi sono poi produzioni franco-italiane di assoluto rilievo come Enrico Pieranunzi-Jacky Terrasson, la residenza di Corneloup con 4 giovani musicisti italiani vincitori vincitori del Concorso Nazionale, in collaborazione con l’Institut Francais Italia, l’Ambasciata di Francia in Italia, MJDI, SIAE.

Il programma

Tra gli appuntamenti in cartellone, domenica 8 dalle 12 alla Casa del Jazz, Jazz Farm, Par le bout du noz e Le peuple etincelle. Sempre domenica, alle 21, nel Teatro Studio dell’Auditorium, Piano Duo con Enrico Pieranunzi e Jacky Terrasson, e a seguire I cantautori sono canadesi di e con David Riondino, le cantautrici Céline Prouvost e Sara Jane Ceccarelli, il pianista Natalino Mangalavite e il chitarrista Paolo Ceccarelli. Martedì 10 alle 21, alla Casa del Jazz, cerimonia di assegnazione del Premio SIAE 2019 che sarà conferito a Federica Michisanti (contrabbasso), Giampiero Locatelli (pianoforte) e Cecilia Sanchietti (batteria). Mercoledì 11 alle 21, ancora alla Casa del Jazz, Vette e Dopo, concerto della Residenza d’artista 2019 con Francois Courneloup (sax baritono e soprano), Filippo Macchiarelli (basso), Nicola Fazzini (sassofono), Simone Maggio (pianoforte) e Massimiliano Trabucco (batteria).

Il programma potrebbe subire variazioni

Una striscia di terra feconda, tutte le info

Auditorium Parco della Musica

0680241281

Casa del Jazz

06704731

Web:

www.associazioneteatrodellascolto.it

www.casajazz.it

Ingresso:

Ingresso a pagamento, consultare i singoli eventi.

Prenotazione:

892101 (Auditorium)

0670473 (Casa del Jazz)

Prenotazione online:

www.ticketone.it