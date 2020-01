Una sfilata di Star per "Nova" Vernissage & Cocktail

Sabato 25 Gennaio 2020 a Roma, presso la Galleria d’Arte 94 Tele avrà luogo il Vernissage di “NOVA”. L’artista Federica Pierpaoli, giovane fotografa italiana fra le più apprezzate e promettenti del panorama contemporaneo nel mondo dello spettacolo e della moda, ci trasporta in un’insolita galassia, costituita da stelle del cinema, della musica, della moda e della porta accanto.



E' Direttore della Fotografia della testata luxury internazionale Beyond the Magazine, che patrocina l'evento.



In Mostra una costellazione di Star internazionali tra cui Chiara Ferragni, Cate Blanchett, i The Kolors, Edward Norton, Miriam Galanti, Carmen Di Pietro, Vincent Cassel, Nima Benati, Ton Heukels, Nicole Macchi, Sarah Maestri, alcune delle quali presenzieranno all’inaugurazione.



Tra gli sponsor dell’evento la stilista Eleonora Lastrucci, la catena alberghiera luxury Nomad Hotels e Beyond the Magazine



DOVE:

GALLERIA D’ARTE 94 TELE | Via della Madonna dei Monti, 94, 00184 Roma RM



QUANDO:

25 GENNAIO 2020 | VERNISSAGE | dalle h.18.30 alle h.21:00 Inaugurazione, Cocktail, & Photocall | Ingresso SOLO SU ACCREDITO

Gallery