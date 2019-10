Una Settimana d'Amore, la commedia al Teatro Kopò

UNA SETTIMANA D'AMORE

Commedia

SINOSSI

Silvio e Vanna sono una coppia di sposi come ce ne sono tante altre, ma per colpa dello stress sono costretti ad affrontare una seria avversità. L’uomo ha problemi di virilità.



Vanna prova qualsiasi cosa per risolvere questa problema, ma non riesce a trovare una soluzione; così presa dalla disperazione decide, all’insaputa del marito, di farsi aiutare da “Una Settimana d’Amore”, il programma tv più visto del momento.



Lo scopo del format televisivo è quello di riuscire a risolvere la crisi delle coppie in soli sette giorni, con qualsiasi mezzo possibile. Ai coniugi tocca esibirsi con imbarazzanti fantasie erotiche davanti alle telecamere: il dottore e l’ammalata, il professore e la scolaretta, i contadini, un appuntamento al buio, l’utilizzo della cabina di un aereo sono solo alcuni dei grotteschi tentativi per riuscire a ripristinare le funzionalità del povero Silvio. Tra gag esilaranti, equivoci tragicomici e fuori onda stravaganti, riuscirà il malcapitato a ritrovare se stesso? E riuscirà a salvare la coppia, trovando l’armonia e l’affinità desiderata? Dopo mille incomprensioni e divergenze varie, un finale sorprendente ribalterà la sorte degli innamorati.



CREDITS

Di Angelo Sateriale

Con Angelo Sateriale e Giulia Linari

Regia di Angelo Sateriale



INTERO13€

RIDOTTO 11€

CONSUMAZIONE GRATUITA DALLE 20 ALLE 20.45 PER TUTTI I POSSESSORI VIP CARD ✮



ATTENZIONE:

Lo spettacolo inizia alle 21.00, il Teatro non è tenuto ad aspettare eventuali ritardatari oltre l'orario d'inizio dello spettacolo.

L'aperitivo si può fare tra le 20:00 e le 20:45. Alle 20:50 il bar chiude.

La sola prenotazione telefonica o fatta tramite e-mail o sms, se non ritirata entro le 20:45 decade e i posti possono essere riassegnati. Nel caso di ritardo dovuto ad imprevisto o traffico vi chiediamo gentilmente di avvisare.