Una Notte al Quartiere Coppedè: visita esoterica

Il Quartiere Coppedè è un piccolo complesso residenziale progettato a Roma nei primi decenni del Novecento dall'architetto fiorentino Gino Coppedè, da cui prende il nome. Rara isola di originalità architettonica, leggendario per i misteri che nasconde, il quartiere è spesso sconosciuto agli stessi romani, pur rappresentando un unicum storico-artistico nel tessuto urbano della Città. Una storica dell'arte vi condurrà, attraverso un "viaggio esoterico", nell'atmosfera tenebrosa e fantastica di questo luogo fuori dal tempo e solo grazie alla nostra guida riuscirete ad interpretare l'incredibile pastiche di simboli che lì si nascondono. Potrete così accedere ai significati più nascosti e profondi di un progetto grandioso e visionario realizzato da un artista geniale, il massone Gino Coppedè.





QUANDO&DOVE.

Venerdì 1 settembre appuntamento alle ore 21:00 in Piazza Buenos Aires, davanti alla chiesa di Santa Maria Addolorata.





CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA € 10,00 (inclusa radioguida se gruppo superiore a 15 pax + quota sociale annuale*)

N.B. I minorenni non pagano la visita guidata ma soltanto € 1,50 per l'affitto della radioguida.





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI.



Invia un sms/whatsapp al 388.9273896 (attento al PREFISSO!) oppure una mail a guide@madeinrome.eu indicando sempre un NOME - COGNOME - TELEFONO - EMAIL - EVENTUALI ACCOMPAGNATORI.

La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisato in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario.





