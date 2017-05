Una notte ai Mercati di Traiano e ai Fori Imperiali

In occasione della Notte dei Musei, Radici organizza un evento speciale con visita guidata notturna ai Mercati di Traiano e ai Fori Imperiali. La piacevole serata sarà arricchita da un momento di convivialità con degustazione di un calice di vino. Visiteremo uno tra i complessi monumentali più affascinanti dell'area archeologica di Roma: i cosiddetti Mercati di Traiano, costruiti agli inizi del II secolo d.C. su ben sei livelli allo scopo di contenere e rivestire il Colle Quirinale. Interpretati come mercati durante l'epoca fascista, sono in realtà un complesso polifunzionale e ospitano oggi una selezione di frammenti archeologici provenienti dai circostanti cinque Fori Imperiali. Oltre alla collezione permanente del Museo, approfondiremo alcuni aspetti legati alla struttura architettonica del monumento e passeggeremo sulle vie basolate per goderci il magnifico panorama sulla città. Dopo la degustazione di vini locali, ci muoveremo lungo la via che porta al Colosseo, passando per i fori di Augusto, Cesare, Nerva, il Foro della Pace ed infine il Foro romano. I nuovi e suggestivi sistemi di illuminazione risaltano le caratteristiche monumentali dei complessi archeologici, che si apprezzano maggiormente proprio al calare della sera. Last but not least ci troveremo di fronte ai nostri occhi la maestosità dell'Anfiteatro Flavio a conclusione del nostro itinerario notturno. Appuntamento: Sabato 20 Maggio alle ore 20.00 in via IV Novembre, 94 all'ingresso dei Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali. Contributo evento: 20 euro (il contributo comprende il biglietto d'ingresso di 1 euro al Museo, la visita guidata e la degustazione di vino). A cura di: Giulia Foscolo e Federico Caruso. Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 7 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086