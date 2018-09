Una notte ai Fori imperiali: una visita attraverso i secoli

Una passeggiata che partirà da Piazza del Campidoglio, opera michelangiolesca e attraverserà i secoli.



Il Campidoglio è l’antica acropoli, dove sorgeva il più importante centro del culto di Stato romano, il Tempio della Triade Capitolina e dall’alto si potrà ammirare lo splendido panorama dei Foro Romano, affacciandosi dal Tabularium.

Scendendo dal Colle Capitolino si proseguirà ammirando il Foro di Cesare, il Foro di Augusto, il Foro di Nerva, il templum Pacis, il Foro di Traiano con la splendida colonna elicoidale dove sono narrate in bassorilievo le campagne condotte dall’imperatore contro i Daci e i Mercati Traianei, notando come questa zona si sia stata trasformata nel corso dei secoli a partire dal XII a.C.

Il percorso terminerà al Colosseo, simbolo di Roma e luogo di combattimenti, cacce di animali selvatici e battaglie navali.



Appuntamento a piazza del Capidoglio davanti alla statua equestre di Marco Aurelio. Mi troverete con il cartello "Viaggi nella Storia di Laura D.".

La passeggiata sarà di circa 2 h e il costo di euro 10,00 per gli adulti, di euro 5,00 sotto i 18 anni, gratis sotto i 10 anni.

Se dovessimo superare le 15 persone sarà necessario prenotare le radioline al costo di euro 1,50 per una maggiore fruibilità della visita guidata.



Per prenotare qui di seguito i riferimenti:

- al numero: +39 371 3077005,

- all'indirizzo e-mail: lauradavid.guida@gmail.com,

- sulla pagina Facebook: Viaggi nella Storia di Laura D. (potete scrivere anche un messaggio privato).

Sarete ricontattati il prima possibile.