Una lupa a Roma: Tiziana Romanin alla Libreria francese Stendhal

Una lupa a Roma: Tiziana Romanini alla Libreria Stendhal. Sabato 24 febbraio, alla libreria francese di Roma (Libreria Stendhal), l’illustratrice Tiziana Romanin inaugurerà l’esposizione delle tavole originale del suo ultimo libro su Roma (La Louve et l’Anglaise) scritto con Didier Lévy e pubblicato dalle edizioni Sarbacane.

A festeggiare l’evento, verrà organizzata una lettura accompagnata da musica e, a seguire, una piccola merenda aperta a tutti. La mostra durerà fino a martedì 6 marzo.

La louve et l'anglais

Nel 1846, il giovane medico inglese Richard Deakin intraprende il viaggio che sognava fin da bambino, quando ascoltava le storie dei gladiatori che gli raccontava sua nonna: finalmente s’imbarca per Roma!

Per farcela sentire più vicina, l’indagine del giovane Richard ci viene raccontata come se fosse un romanzo. Ed ecco che la magia del racconto fa incontrare Deakin addirittura con la Lupa di Roma, la quale, durante una passeggiata incantata, accompagna il medico inglese passo dopo passo fino al secreto degli esotici fiori che crescono al Colosseo...

Tiziana Romanin è nata vicino a Venezia e vive a Milano. Dopo aver studiato scenografia all’Accademia di Belle Arti di Venezia e realizzato costumi per la scena teatrale, ha cominciato a esporre le prime tavole. Il suo impiego sottile dell’acquarello e il suo lavoro sulla circolazione del bianco attorno al disegno, di estrema eleganza, incantano da più di dieci anni il pubblico dei periodici (Télérama, Le Magazine littéraire) e dei suoi album, pubblicati da Sarbacane.