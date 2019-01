Una losca e frigida solitudine (reloaded) al Teatro Planet

Delphina Varano e Serenella Trimacelli, due donne molto nevrotiche, ricche di fobie e ossessioni, si incontrano e scontrano in una giornata di pioggia in tre diversi momenti: sulla banchina della metro, nell'androne di un palazzo vicino alle cassette della posta e in una casa.

Il rumore di porte che sbattono scandisce i dialoghi surreali e le improbabili sedute analitiche, in una costante alternanza di deliri isterici e reali solitudini. Ma sono davvero sconosciute?

Un noir pink e yellow, dove yellow sta per giallo. Decisamente comico.