Una losca congiura al Teatro India

A quasi cento anni dalla creazione del celebre personaggio dei fumetti, l’impresa artistica del poliedrico Sergio Tofano, in arte Sto, riprende forma in chiave contemporanea, in una scatola magica fatta di parole, immagini e musica. Teatro Alkaest porta sulla scena Una losca congiura, ovvero Barbariccia contro Bonaventura creando “un teatro dei grandi a misura di bambino” che sarà protagonista del periodo natalizio al Teatro dell’Arte.



Una Losca Congiura è una commedia in tre atti, in rima, scritta agli inizi degli anni Trenta da Sergio Tofano, che era sì fumettista, disegnatore, attore, creatore di immagini per la pubblicità e per la moda, ma anche autore di commedie.

Il Signor Bonaventura era apparso sulle pagine del Corriere dei Piccoli il 28 ottobre del 1917, raggiungendo una vastissima popolarità, e in seguito sulla scena, negli anni Trenta e Quaranta, ad opera della stessa Compagnia Almirante Rissone Tofano di cui Sto era parte.

Il suo è un “teatro per bambini, creato – come scrive lo stesso autore – per il divertimento e la felicità di una platea di piccoli spettatori” e per colpire piacevolmente la loro immaginazione: “ridere con qualunque mezzo, purchè, s’intende, di buon gusto”.



Utilizzando i suoi versi accurati, disseminati con discrezione di qualche paroletta rara e di qualche rima acrobatica, la compagnia milanese si reimmerge nell’immaginario di quell’ometto dal capello rosso e dai pantaloni bianchi per farne uno spettacolo contemporaneo per bambini e per adulti.